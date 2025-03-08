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Konya’da küçük kız çocuğu başıboş köpeklerin saldırısı sonrası hayatını kaybetmişti! Mahalleli 300 araçla toplandı

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Konya’da küçük kız çocuğu başıboş köpeklerin saldırısı sonrası hayatını kaybetmişti! Mahalleli 300 araçla toplandı
Konya’nın Karatay ilçesi Başak Mahallesi’nde başıboş sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 3-4 yaşlarındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Olay sonrası mahalle sakinleri mahallede toplandı.

Konya'nın Karatay ilçesi Başak Mahallesi'nde başıboş sokak köpeklerinin saldırı sonucu 3-4 yaşlarındaki çocuk hayatını kaybetti.



300'E YAKIN ARAÇLA TOPLANDILAR
Yaşanan olay sonrası mahalle sakinleri mahallelerindeki başıboş sokak köpeği sorununun kesin şekilde çözümü için yetkilileri görüşmek üzere yaklaşık 300 araçla oluşturulan grupla Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek görüştü.



Emniyet Müdürü Yüksek, Cumartesi günü muhtarlık ofisine geleceğini söyleyerek "bu sorun Türkiye'nin sorunudur ve çözümü için hep birlikte çalışacağız” dedi. Grup görüşmenin ardından dağıldı. (Mustafa İlker Şen)

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