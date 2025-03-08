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Konya’da Mehtap ablanın azim dolu hikayesi! 8 yıldır servis şoförlüğü yapıyor

Sibel Elmas
Muhabir

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Konya’da Mehtap ablanın azim dolu hikayesi! 8 yıldır servis şoförlüğü yapıyor

 

Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki kadın şoför Mehtap Yaman öğrenci taşıma işini 8 yıldır özveriyle yaparak takdir topluyor.

Öğrencilere anne şefkati ile yaklaşıyor

‘Öğrencilerin Mehtap ablası' 2024-2025 eğitim öğretim yılında da öğrencilerini önce okullarına sonra ailelerine güvenle ulaştırıyor. Kulu ilçesinde bir turizm firmasına ait taşımacılık sektöründe çalışan 3 çocuk annesi Mehtap Yaman 'sen bu işi yapamazsın' diyenlere inat, 8 yıldır işini severek sürdürüyor. Öğrenciler tarafından da sevilen Yaman, onlara anne şefkati ile yaklaşarak yardımcı oluyor.

6 öğrencisini hem okulla hem de aileleri ile buluşturuyor 

Öğrenci servisi kullanan Mehtap Yaman, çevredekilerin de takdirini topladı. Trafik kurallarına titizlikle uyan Yaman, öğrencilerini bu konuda her iniş ve binişlerde bilgilendiriyor. İlçe merkezinde günde 80 kilometre yol kat eden Yaman, 16 öğrencisini hem okulla hem de aileleri ile buluşturuyor. 

Kadınların her şeyin üstesinden gelebileceğini belirten Servis Şoförü Mehtap Yaman, " 8 yıldır servis şoförlüğü yapıyorum. Kulu'da tek bayan şoförüm. Lise, ortaokul, ilkokul ve anasınıfı öğrencilerim var. Hepsinin ablasıyım, annesiyim. Beni çok seviyor ve sayıyorlar. Bu işi çok severek yapıyorum. Tavsiye ediyorum. Tüm bayanlardan bu mesleğin içine girmelerini tavsiye ediyorum. Eşimin sayesinde atıldım. Şimdide ailecek servis şoförlüğü yapıyoruz. Tüm Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. ” dedi.

(Sibel Elmas)

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