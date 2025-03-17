Konya’da minibüs şarampole düştü: 2 yaralı

Kaza, dün akşam 21:00 sıralarında ilçeye bağlı Mandıra Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İ. A. (70) idaresindeki 06 KNE 75 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole düştü. Kazada sürücü A. yara almazken, minibüste yolcu olarak bulunan B. P. (61) ve H. P. (82) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Mustafa İlker Şen)