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Konya’da mısır ekimi yasaklanıyor mu? Ünlü profesör o iddiaya cevap verdi

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Konya’da mısır ekimi yasaklanıyor mu? Ünlü profesör o iddiaya cevap verdi

Tarım alanında öncü olan Türkiye'de birçok farklı ürün yetiştirilirken en sevilen ürünlerin başında gelen mısır ekiminde bazı illerde yasaklandığı iddia edildi. 

11 ilde mısır ekimi yasaklandığı iddiası! 

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara, Aksaray, Eskişehir, Hatay, Kırşehir, Karaman, Konya, Nevşehir, Niğde, Şanlıurfa ve Mardin illerine bağlı 50 ilçede 2025 yılından itibaren mısır ekimini yasakladığı iddiaları birçok haber sitelerinde paylaşıldı.  

"Yasaklandığı iddiaların gerçek değil''

Mısır ekimi yasaklanan 11 ilin içinde Konya'da bulunuyordu. Peki, Konya'da mısır ekimi yasaklandı mı? Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu iddialara cevap verdi. 

Sosyal medya hesabından mısır ekiminin yasaklandığı iddialarının gerçek olmadığını belirten Soylu, "bugün bazı haberlerde çıkan 11 ilde mısır ekimi yasaklandı  haberi gerçek değildir. Bu 11 ilde yeni planlı üretim kapsamında münavebe de 4 yılda bir aynı tarlaya bir kere mısır ekilebilecek, bu illerde sulu tarlalara suyu az tüketen ürün ekenler ilave su kısıtı desteği alacaklar'' ifadelerine yer verdi.

 

 

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