GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da motokurye kazası! UCUZ ATLATILDI

Mustafa İlker Şen
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da motokurye kazası! UCUZ ATLATILDI

Kaza öğle saatlerinde Konya'nın Karatay ilçesinde meydana geldi.

Kerimdede Mahallesi Kerimler Caddesinde ilerleyen motosiklet Koyunoğlu Müzesi yakında otomobil ile çarpıştı.

Kaza ucuz atlatıldı!

Kazada motokurye hafif yaralanırken otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Çevredekiler hemen yardıma koştu. Motokurye için sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan motokuryenin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

(Mustafa İlker Şen)

  • #Konya #Konya kaza #Konya haber #Konya haberleri #Motokurye kaza #Motor kazaları

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER