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Konya’da motosiklet kazası! Sürücü hastanede hayatını kaybetti

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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Konya’da motosiklet kazası! Sürücü hastanede hayatını kaybetti
Konya’nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan Muhammet Mustafa Küçükdağ, hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 10 Mart Pazartesi günü Konya'nın Selçuklu ilçesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi'nde yaşandı.

İddiaya göre, 70 ABS 438 plakalı motosikletin sürücüsü Muhammet Mustafa Küçükdağ gidon hakimiyetini kaybedip refüje çıktı ve ardından ağaca çarparak durabildi.

Kazada 2 kişi yaralanmıştı

Kazada sürücü Muhammet Mustafa Küçükdağ ve motosikletteki yolcu F.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralandığı öğrenilen Muhammet Mustafa Küçükdağ Numune Hastanesi'ne, durumu hafif olan F.A. ise Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Sürücü hayatını kaybetti!

Kazadan sonra yoğun bakımda tedavi altına alınan Muhammet Mustafa Küçükdağ, dün saat 05.00 sıralarında doktorların tüm müdahalelerine rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Bugün toprağa verilecek

Genç yaşta hayatını kaybeden Muhammet Mustafa Küçükdağ'ın cenazesi, 12 Mart (Bugün) günü öğle namazına müteakip Yaylapınar Evdireşe Mezarlığı'nda defnedilecek.

(Mustafa İlker Şen)

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