Konya’da ölümünden 13 yıl sonra kabri açıldı! Kefeni ve vücudu hiç bozulmamış

Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Çavuş Mahallesi'nde Osmanlı'nın büyük âlimlerinden biri olarak kabul edilen Şeyh Hacı Memiş Efendi'nin türbesi bulunuyor.

SADECE KONYA DEĞİL ANADOLU FEYZ ALIYORDU!

1784 yılında Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Aliçerçi Köyü'nde dünyaya gelen Şeyh Memiş Efendi (Muhammet Kudsi Bozkıri), ilmi ve tasavvufi yönüyle sadece Konya'nın değil, Anadolu'nun da feyz aldığı önemli bir isim olarak biliniyor. 1852 yılında vefat eden Memiş Efendi, Hacı Abdullah Efendi tarafından Çavuş'taki medresesinin yanına defnedildi.

TÜRBESİ VE ŞADIRVANI II. ABDÜLHAMİT DÖNEMİNDE YAPILDI

Memiş Efendi'nin türbesi, 1866 yılında Seydişehirli Abdullah Efendi öncülüğünde inşa edildi. Daha sonra Sultan II. Abdülhamit'in annesi Valide Sultan'ın Kethüdası Hacı Said Bey tarafından 1896 yılında türbenin önüne bir şadırvan yaptırıldı.

VEFATINDAN 13 YIL SONRA TÜRBESİ İNŞA EDİLİRKEN KABRİ AÇILDI!

Türbesinin duvarında yazılı hayat hikâyesine göre, Memiş Efendi, hayatını zühd ve takva ile geçirmiş, geride sadece bir post, bir hasır, bir çarık ve bir asa bırakmıştır. Bir rivayete göre, kendisi hayattayken "Ben kabirde kefeni çürüyenle, dünyada rızık endişesi çekeni er (adam) yerine koymam." şeklinde bir söz söylemiştir. Vefatından 13 yıl sonra türbesi inşa edilirken kabri açılmış ve kefeninin ve bedeninin hiç bozulmadığı görülmüş.

(Mustafa İlker Şen)