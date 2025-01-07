Konya’da piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 450 bin TL olan kaçak tütün ele geçirildi!

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlulukla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Kadınhanı ilçesinde 2 Ocak 2025 tarihinde düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 450 bin TL olan bin 822 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.
KOM Şube Müdürlüğü ve Kadınhanı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda bir tırda gerçekleştirilen adli aramada kaçak tütünler bulundu. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, tır şoförünün ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.