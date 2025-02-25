Konya’da polis aracı kaza yaptı! 1 Polis şehit oldu

Kaza, akşam saatlerinde Karatay ilçesi Okyar Caddesi ile Saadet Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi.
1 polis şehit oldu!
Polis ekibinin bulunduğu araç ile TIR çarpıştı. Kazanın şiddetiyle araçta bulunan üç polis memurundan biri şehit olurken, iki polis ağır yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı!
Kazada ağır yaralanan 2 polis memuru, Konya Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle ambulansın hızla olay yerine ulaşabilmesi için cadde bir süre trafiğe kapatıldı.
Valilikten açıklama
Konya Valiliği, Karatay ilçesinde polis otosunun karıştığı kazaya ilişkin açıklamada bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"25.02.2025 Günü Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerimizin devriye görevini ifa ettiği esnada Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Saadet Caddesi-Okyar Caddesi kavşağında seyir halinde bir tırın ekip otosuna çarpması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen kazada ekip otosunda bulunan bir polis memurumuz malesef olay yerinde şehit olmuştur. İki polis memurumuz yaralanmıştır.
Olay yerine sevk edilen 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Şehir Hastanesine kaldırılan polis memurlarımızın tedavisi devam etmektedir.
Olayla ilgili çok yönlü soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.
Elim kazada şehit olan polis memurumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı, yaralı polis memurlarımıza acil şifalar diliyoruz.''