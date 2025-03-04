Konya’da Ramazan ayı gıda kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor!

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Konya Şubesi, hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan Ramazan gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor.
Gönüllülerin özverili çalışmalarıyla il genelinde en ücra mahallelere kadar ulaştırılan koliler, temel gıda ürünlerini içeriyor. Yardımlar, ihtiyaç sahiplerine tek tek teslim edilerek, hayırseverlerin destekleriyle yüzleri güldürüyor.
TDV Konya Şubesi yetkilileri, yardım faaliyetlerine katkı sağlayan tüm hayırseverlere teşekkür ederek, bu dayanışmanın Ramazan ayında daha da anlam kazandığını vurguladı.
(Mustafa İlker Şen)