Konya’da Ramazan ve Teravih coşkusu sürüyor

Ramazan ayının manevi atmosferi, Konya'daki camilerde teravih coşkusuyla yaşanmaya devam ediyor. Ramazan ayının 15. gecesinde, Selçuklu Merkez Camii'nde düzenlenen program büyük ilgi gördü.
Namaz öncesinde İlçe Vaizi Abdurrahman Güneş'in verdiği vaaz ile başlayan programda, Şube Müdürü Murat Demirhan Yatsı ve Teravih namazını kıldırdı. Namazın ardından Konya Valisi İbrahim Akın, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cami İmam Hatibi Hidayet Eskici, Müezzin Kayyım Mürsel Genç ve cami cemaati bir araya gelerek sohbet etti.
Cemaatin yoğun katılım gösterdiği programda, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhu bir kez daha hissedildi.
(Mustafa İlker Şen)