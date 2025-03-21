Konya’da sıkı denetim! Halk sağlığı ön planda

Konya'nın Ilgın ilçesinde Ilgın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Ekipleri, 5996 sayılı kanun kapsamında ilçedeki ekmek fırınlarına yönelik denetimler gerçekleştirdi.
Fırınlar denetlendi!
Halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde, fırınların hijyen koşulları, üretim süreçleri ve mevzuata uygunluk durumu kontrol edildi.
Yetkililer, denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirterek vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının öncelikleri olduğunu vurguladı.
(Mustafa İlker Şen)