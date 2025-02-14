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Konya’da sülük satanlar denetlendi! Sülük satmak yasak mı?

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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Konya’da sülük satanlar denetlendi! Sülük satmak yasak mı?

Konya Tarım ve Orman il Müdürlüğü ekipleri gıda ve hayvancılık sektörlerinde faaliyet gösterin işletmelere yönelik denetimlerine hız verdi.

Sülük satışına denetim!

Konya'da özellikle de bedesten bölgesinde yapılan sülük satışı da sık sık denetleniyor.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'nde görevli personeller sülük satış noktalarını tek tek inceledi.

Yasak hatırlatıldı!

Denetimler esnasında sülük satışı gerçekleştiren vatandaşlara; ekonomik ve ekolojik değere sahip sülük stoklarımızın korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir olarak işletilmesi amacıyla tüm sülük türlerinin 15 Mart - 31 Ağustos tarihleri arasında avcılığı/toplayıcılığının yasak olduğunun bilgilendirilmesi yapıldı.

Sülük satmak yasak mı? Sülük satmak caiz mi? 

Sülük toplamak ve satışını yapmak caiz. Bunu engelleyen herhangi bir yasak yok. ancak sülük toplayıcılığı ile ilgili belirlenen tarihler var. Sülük popülasyonunun korunması ve üreme süreçlerinin devam etmesi için 15 Mart - 31 Ağustos tarihleri arasında sülük avcılığı/toplayıcılığı yasaklanmıştır. 

(Mustafa ilker Şen)

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