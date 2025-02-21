Konya’da tarihi evleri ile dikkat çeken ilçe!

Konya'nın köklü tarihini yansıtan ilçelerinden biri olan Akşehir, geçmişten günümüze taşıdığı kültürel mirasıyla dikkat çekiyor.

Tarihi yapıları dikkat çekiyor

Selçuklu döneminden kalma yapıları, Nasreddin Hoca'nın türbesi ve Roma dönemine ait kale ile hamam kalıntıları, ilçeyi tarih tutkunları için cazibe merkezi haline getiriyor.

Osmanlı mimarisiyle zamana direnen Akşehir evleri

Akşehir'i özel kılan en önemli unsurlardan biri de Osmanlı döneminin mimari özelliklerini günümüze kadar koruyan tarihi Akşehir evleri. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bu yapılar, kemerli süslemeleri, sıcak ahşap dokusu ve zarif detaylarıyla göz kamaştırıyor. Zamana meydan okuyan bu evler, gelen ziyaretçileri adeta nazik bir ev sahibi edasıyla karşılıyor.

Ziyaretçilerini bekliyor

Tarihi atmosferi ve korunmuş mimari dokusuyla Akşehir, keşfedilmeyi bekleyen bir kültür hazinesi sunuyor. Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan bu zengin miras, geçmişin izlerini bugüne taşıyarak ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

(Mustafa İlker Şen)