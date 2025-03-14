Konya’da Tarımsal Üretim Kontrolleri Devam Ediyor

Konya’nın Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ilçenin merkez ve mahallelerinde tarımsal kontrollerine devam ediyor.

Hububat ekim alanlarında, bitki gelişimi ve yağışların gecikmesinden kaynaklanabilecek verim kayıpları belirlenen parsellerde anlık olarak takip ediliyor. Meyve ağaçlarında ise hastalık ve zararlı kontrolleri yapılırken, meyve gelişimi ve üreticilerin yapması gereken mevsimsel bakım uygulamaları konusunda bilgilendirme çalışmaları yürütülüyor.

Ayrıca, üretim planlaması ve verimli su kullanımı konularında çiftçilere rehberlik ediliyor. Yeni üretim teknikleri, bitki besleme ve zirai mücadele uygulamalarında yapılan hatalar konusunda uyarılarda bulunularak çiftçilerin bilinçlendirilmesi sağlanıyor.

Arazi kontrollerinin, hasat sezonu, ekim dönemi toprak hazırlıkları ve ekilecek ürün çeşitleri konusunda bilgilendirmelerle süreceği belirtilirken, tüm üreticilere bereketli bir sezon dileyen yetkililer, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

(Mustafa İlker Şen)