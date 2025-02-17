Konya’da tartışma kanlı bitti! 2 yaralı

Konya’nın Selçuklu ilçesinde bulunan bir gece kulübü çıkışında iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Olayda 2 kişi yaralandı.

Olay, Akademi Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulübünün önünde meydana geldi.





İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Necati A. ve Ahmet B. bıçakla yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.





Edinilen bilgiye göre yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Mustafa İlker Şen)