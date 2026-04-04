Konya’da tefecilik operasyonu! Milyonluk çek-senet ağı ortaya çıktı

Konya’nın Karatay ilçesinde jandarma ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan aramada çok sayıda çek senet ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda ise 12 kişi yakalandı.
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karatay ilçesinde düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptığı belirlenen 12 şüpheliye yönelik çalışma gerçekleştirildi. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde arama yapıldığı bildirildi.
Milyonluk çek ve senetler ele geçirildi
Yapılan aramalarda; 29 milyon 319 bin 500 TL değerinde 18 adet çek ve çek fotokopisi, 1 adet çek koçanı ve 1 adet çek karnesi ele geçirildi. Ayrıca 21 milyon 237 bin TL değerinde 34 adet doldurulmuş senet, 4 adet satış sözleşmesi, 2 adet banka dekontu ile müstahsil makbuzu bulundu.
Operasyon kapsamında ayrıca 2 adet çiftçi kayıt belgesi, 91 adet alacak-verecek kayıtlarına ilişkin müsvedde, 4 adet alacak-verecek ajandası ile not defteri ele geçirildi. İncelenen ajandalarda, 14 farklı kişiye ait toplam 44 milyon 26 bin TL tutarında alacak kaydının bulunduğu belirlendi.
Silah ve dijital materyaller de ele geçirildi
Bunun yanı sıra 11 adet cep telefonu ve sim kartı, 1 adet ruhsatsız 9 mm tabanca, 2 adet tabanca şarjörü ve 14 adet 9 mm fişek de ele geçirilen materyaller arasında yer aldı.
12 şüpheli yakalandı
Operasyon kapsamında yakalanan 12 şüpheli şahıs, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.
