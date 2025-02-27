Konya’da tohum desteği! Destekten yararlanan üreticilere tohumları teslim edildi

Konya'da bitkisel ve hayvansal üretime katkı sağlamak amacıyla tarıma ve tarımsal projelere büyük önem veriliyor.
Desteğe devam!
Konya Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde kalkınmayı sağlamak ve bitkisel çeşitliliği artırmak amacıyla fide, tohum ve fidan desteğine devam ediyor.
Az Su İsteyen Bitkiler Teşvik Ediliyor
Konya Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere sağlanan destekler kapsamında özellikle az su isteyen bitkiler teşvik ediliyor. Kırsalda yaşayan vatandaşların gelirlerini artırmak ve ürün çeşitliliğini çoğaltmak amacıyla verilen destekler sürdürülüyor.
Güneysınır'da Tohumlar Teslim Edildi
Konya'nın Güneysınır ilçesinde daha önce başvurusu alınan çiftçilere nohut tohumları teslim edildi. Traktörüne römorku bağlayıp gelen üreticiler, sokakta kamyon ile gelen yüzde 50 hibeli nohut tohumlarını alarak evlerine döndü.
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