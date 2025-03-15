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Konya’da toprak hareketlendi! Çiftçilerin mesaisi başladı

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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Konya’da toprak hareketlendi! Çiftçilerin mesaisi başladı

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak nitelendirilen Konya Ovası'nda, havaların ısınması ve Mart ayının yağışsız geçmesiyle birlikte çiftçilerin tarladaki mesaileri yavaş yavaş başladı. 

Bazı çiftçiler yeşil mercimek, nohut, kimyon ve anason gibi baklagil tohumlarını tarlaya ekmeye başlarken, bazıları ise ekinlere gübre atıp sulama çalışmalarına başladı.

KULU'DA 200 BİN DEKAR ALANDA YEŞİL MERCİMEK YETİŞECEK

Konya'nın Kulu ilçesi genelinde yaklaşık 200 bin dekarlık alanda yeşil mercimek ekimi gerçekleştiriliyor. Ayrıca, 35 bin dekar nohut, 20 bin dekar kimyon, 7 bin dekar mısır ve 10 bin dekar alanda anason ekimi yapılacak.

SOĞAN EKİMİ BAŞLADI

Konya Ovası'nın bereketli topraklarında birçok ürün yetişiyor. Özellikle tarıma elverişli yapısı ve geniş arazileriyle tanınan Konya Ovası, her yıl çeşitli ürünlerin yetiştirilmesine olanak sağlıyor. 
Konya'da genellikle buğday, arpa, mısır gibi ürünlerin üretimi ön planda olsa da, soğan ekimi son yıllarda artış gösterdi. Soğan, bölgedeki bazı çiftçiler için önemli bir gelir kaynağı haline gelmiş durumda.

ÇİFTÇİLER YAĞIŞI BEKLİYOR

Konya'nın merkez dahil 31 ilçesinde, 18 Mart Salı günü yağışlı hava etkili olacak. Yağışlı havayı fırsat bilen çiftçiler, ekin ve arpa tarlalarına gübre atmaya başladı. Çiftçiler, yağışın özellikle tarladaki ekinler için faydalı olacağına dikkat çekerek, bu yağışla birlikte toprağın nem oranının artmasını ve bitkilerin büyümesine katkı sağlamasını umuyor.

(Mustafa İlker Şen)

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