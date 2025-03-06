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Konya’da ünlü doktor balkondan düşerek hayatını kaybetmişti! Toprağa verildi

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Konya’da ünlü doktor balkondan düşerek hayatını kaybetmişti! Toprağa verildi

Konya'nın Meram ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Dahiliye Profesörü Şamil Ecirli, 5'inci kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitirmişti. 

Toprağa verildi

Prof. Dr. Şamil Ecirli için Bilal-i Habeşi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ecirli, Kurtuluş Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç'un yanı sıra, tıp dünyasından birçok isim ve sevenleri katıldı.

Ne olmuştu?

Konya'da 5'inci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Prof. Dr. Şamil Ecirli son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, geçtiğimiz salı günü merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Yeni Santral Elektrik Caddesinde bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli dahiliye uzmanı Prof. Dr. Şamil

Ecirli, 5'inci katta bulunan evinin balkonundan düştü. Ecirli, ambulansla kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Prof.

Dr. Şamil Ecirli için, ilk olarak daha önce görev yaptığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde tören düzenlendi.

Prof.  Dr. Şamil Ecirli kimdir?

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Ecırlı, Akademi Hastanesi ve Meram Tıp Fakültesi hastanesinde dahiliye görevinde bulundu. 3 ay önce emekli olduğu öğrenilen Ecirli'nin iki çocuğu ve üç torunu vardı.

 

Kaynak: Haber Merkezi

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