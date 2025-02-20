Konya’da üreten eller eğitimle destekleniyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında 2025 yılı faaliyetleri devam ediyor.

Bu çerçevede meyve bahçeleri ve bağ alanlarında yetiştiricilik ve budama konulu eğitimlere Konya'nın Bozkır İlçesi Hamzalar Mahallesi'nde başlandı.

22 üreticiye ekipler bilgi aktardı

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eğitim programında 22 üreticiye budama teknikleri ve yetiştiricilikle ilgili detaylı bilgiler aktarıldı. Uzmanlar, meyve ve bağ alanlarında verimliliği artırmak ve sağlıklı ürün elde etmek için doğru budama yöntemlerinin önemine vurgu yaptı.

Bozkır'da meyve yetiştiriciliği

Konya'nın güneyinde yer alan Bozkır ilçesi, karasal iklimin etkisinde olmasına rağmen verimli topraklarıyla çeşitli meyve türlerinin yetiştirildiği önemli bir tarım bölgesi konumundadır. Özellikle elma, armut, kiraz, vişne, ceviz ve bağcılık faaliyetleri ilçede yaygın olarak yapılıyor.

(Mustafa İlker Şen)