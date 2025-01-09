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Konya’da üretilen bu bitki çiftçiyi zengin edecek! Tonu 12.000 TL

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü

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Konya’da üretilen bu bitki çiftçiyi zengin edecek! Tonu 12.000 TL

Türkiye'deki üretimi 1940'lı yıllarda yasaklanan, 2016 yılında 19 ilde üretimine izin verilen kenevir, günümüzün en önemli sanayi bitkilerinden biri haline geldi. 

Konya'ya izin çıktı!

80 yıllık üretim yasağının ardından; Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum, İzmir,  Karabük,  Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize,  Samsun, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak ve Konya'da kenevir üretimine izin verildi. Konya'da ilk kenevir üretimi geçen yıl yapılarak hasat gerçekleştirildi. 

Tarlalar an be an takip edildi!

Konya'ya ekilen kenevirin gelişimi sürekli takip altında yapıldı. Çumra ilçesinde 20 dekar alana ekilen kenevir 5 aylık gelişim sürecinde 5 metreye kadar uzadı. Deneme amaçlı yapılan ilk üretim umutları yeşertti ve yatırımın büyümesi için girişimler hızlandırıldı.  

İlk üretim tohum oldu!

Konya'da geçtiğimiz tarım döneminde üretilen kenevirin tamamı tohum olarak ayrıldı. 3 çeşit tohumdan elde edilen kenevir bitkisinden dekarda 400 kilo verim alındı. Bu rakam Türkiye ortalamasının üzerinde olunca üreticiler heyecanlandı, alıcıları da bölgeye çekti. 

Üretim ve fiyat bilgisi paylaşıldı!

Çumra ilçesinde belirlenen kenevir üreticilerinden bu yıl en az 30'ar ton kenevir lifi/ sap alımı yapılacak. Çumra Anadolu Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Mahmut Şenyüz, ton başına 12 bin lira ödeneceğini belirtti. Bu fiyat ilçedeki çiftçilerin kenevire ilgisini de artıracak.

(Mehmet Kemal Sayın)

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Yorumlar
  • C
    çiftçi
    2 saat önce

    Bence Konya Ovası için alternatif bir bitki değil süreklilik isteyen bir bitki. İnşallah üretimi artıp genişler

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    Xyz
    50 dakika önce

    Kenevir enteresan....

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