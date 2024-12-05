Konya’da üretilen bu kuşun tanesi 1000 TL’den satılıyor! Tavukların atası olarak biliniyor

Göz alıcı parlak tüylere sahipler. Padişah ve sultan sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden. Demir yönünden zengin ve yağ oranı da oldukça düşük. Doktorlar tarafından hamile kadınlar için özellikle tavsiye ediliyor. Tavukların atası olarak bilinen Sülün kuşundan bahsediyoruz. Bu eşsiz lezzet Konya’da kurulan bir çiftlikte yetiştiriliyor. Peki, bu eti nereden ve nasıl temin edebilirsiniz? İşte detaylar...

Göz alıcı parlak tüyleri ve asil duruşuyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

O, tavukların atası olarak bilinen ve sultanların mutlak avlaklarından biri olan Sülün Kuşu…

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kemal Kırıkçı'nın öncülüğünde üniversite bünyesinde kurulan çiftlikte sülün yetiştiriyor.

En kolay hazmedilen et türü

Sülün eti anormal bir özelliğe sahip. Eti tavuklardaki gibi beyaz değil tam aksine kırmızı bir renkte. Üstelik en kolay hazmedilen et türü olarak gösteriliyor.

Doğasına uygun açık alanda gezdirilen bu hayvanların en önemli özelliklerinden biri de hastalıklara karşı çok dirençli olmaları. Bu yüzden hiçbir antibiyotik verilmiyor.

Hamile kadınlara tavsiye ediliyor

Demir bakımından zengin bir ete sahip oldukları için Avrupa'da doktorlar tarafından hamile kadınlar için de özellikle tavsiye ediliyor.

Hem üretimi kolay hem de işçiliği az olan sülün yetiştiriciliği şimdi dünya pazarına açılmayı bekliyor.