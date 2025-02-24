Konya’da vatandaşlar bir araya geldi! Hepsi aynı amaç için

Konya'nın Meram ilçesinde bulunan Boruktolu Camii, kurak geçen günlerin ardından düzenlenen yağmur duasına ev sahipliği yaptı.
Meram İlçe Müftülüğü öncülüğünde gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Cemaate vaaz verildi!
Programda Vaiz Mehmet Akbulut tarafından cemaate vaaz verildi. Ardından Vaiz Ahmet Dinç yağmur duasını yaptı. Etkinlik kapsamında Mustafa Sivrikaya, Bekir Sivrikaya, Mehmet Erarabacı ve hafız öğrenciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve kasideler okudular.
Yağmur duası nedir?
Kuraklık dönemlerinde yağmur yağması için yapılan duaya yağmur duası (istiskâ) denir. Yağmur duası yapılacağında, üç gün peş peşe cemaatle birlikte yerleşim yeri dışına çıkıp dua etmek müstehaptır. Duadan önce fakirlere sadaka verilmesi, herkesin günahlarından tövbe ve istiğfar etmesi, küs olanların barışması uygun olur. Yağmur duasına giderken mütevazı ve boynu bükük bir durumda olmak, ihtiyarları ve çocukları, yavrularıyla birlikte hayvanları da götürmek müstehaptır.
Yağmur duasında kıbleye dönülür, imam ayakta iken ellerini yukarıya kaldırarak dua eder; cemaat de oturduğu yerde ellerini kaldırarak "âmin” der.
(Mustafa İlker Şen)