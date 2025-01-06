Konya’da yağış var mı? Konya’ya ne zaman kar yağacak? İşte Konya’da 5 günlük hava durumu

Konya'nın merkez dahil 31 ilçesinde yeni haftayla birlikte puslu hava etkisini gösterecek. 7 Ocak Salı gününden itibaren başlayacak olan puslu hava, 11 Ocak Cumartesi gününe kadar sürecek. Konya'ya ne zaman kar yağacak diyenler için 11 Ocak Cumartesi gününe kadar puslu havanın etkisinde olan Konya'da kar yağışı beklenmiyor.

KONYA'DA SICAKLIK DÜŞECEK

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, özellikle gece saatlerinde bazı ilçelerde sıcaklık -1°C'ye kadar düşecek. Bu durumun, özellikle sabah saatlerinde trafik ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

VATANDAŞLARA UYARI GELDİ: AMAN DİKKAT!

Vatandaşların sabah saatlerinde araç kullanırken dikkatli olmaları ve oluşabilecek buzlanmaya karşı tedbir almaları öneriliyor. Uzmanlar, puslu havanın görüş mesafesini düşürebileceğine de dikkat çekiyor.

Konya'da sisli ve puslu hava etkili olacak! Bazı ilçelerde sıcaklık -3 dereceye kadar düşecek

Konya genelinde hafta boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken, puslu havanın oluşturabileceği etkiler için yetkililerden gelen uyarılara kulak verilmesi önem taşıyor.

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 8°

Yarın için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 12°

8 Ocak 2025 Çarşamba Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 11°

9 Ocak 2025 Perşembe Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 12°

10 Ocak 2025 Cuma Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 13°

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

7 Ocak Salı Konya Hava durumu

8 Ocak Çarşamba Konya Hava durumu

9 Ocak Perşembe Konya Hava durumu

10 Ocak Cuma Konya Hava durumu

11 Ocak Cumartesi Konya Hava durumu