Konya’da yanlış bilinen Sungur Bey Türbesi! Burada hangi Sungur Bey yatıyor?

Konya'nın Ilgın ilçesinde bulunan Sungur Bey Türbesi, bir tepenin üzerinde yer alıyor. Sungur Bey Türbesi, çoğu kişi tarafından Kayı Boyu'ndan Ertuğrul Gazi'nin kardeşi Sungur Tekin Bey'e ait olduğu düşünülmektedir. Hatta bazı vatandaşlar, ellerinde Kayı bayrağıyla gelerek fotoğraf bile çektiriyorlar.

Burada hangi Sungur Bey yatıyor?

Kuzeyinde yer alan mermer çerçeveli bir kapıyla girilen ve tek bir mazgal penceresiyle aydınlatılan türbenin içerisinde Sungur Bey adındaki bir kişinin mezarı bulunuyor. Ahali arasında, "Kümbet”olarak adlandırılan türbede metfun kişinin Ertuğrul Gazi'nin kardeşi Sungur Tekin olduğu rivayet edilsede, ancak içerisinde bulunan mezar kitabesinden türbenin Dulkadiroğlu Sungur Bey'e ait olduğu anlaşılıyor.

Karamanoğulları dönemine ait!

İnşa kitabesi bulunmayan türbenin içinde yer alan 1341 tarihli bir kitabeden eserin Karamanoğulları dönemine ait olduğu anlaşılıyor. Mimari yapısı kare planlı olan türbenin bir kubbe örtülü olduğu görülüyor. Cephelerinde kesme taş ile bol miktarda devşirme malzemenin yer aldığı türbenin kubbesinde tuğla malzeme kullanılmış.

Definecilerin hedefinde!

Özgün halini büyük oranda kaybetmiş olan türbenin içinde, defineciler tarafından yapılmış kaçak kazı kalıntıları görülmekte olup, günümüzde bakımsız bir durumda bulunan türbedeki mezar da kısmen zarar görmüş durumdadır.

(Mustafa İlker Şen)