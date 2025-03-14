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Konya’da Yeniden Refah Partili kaç belediye kaldı?

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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Konya’da Yeniden Refah Partili kaç belediye kaldı?

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Merkezi'nin Konya İl Başkanlığı görevine Hasan Yel'i atamasının ardından istifalar peş peşe geldi.

2 ilçenin belediye başkanı istifa etti!

Açıklama sonrası, Çumra ve Emirgazi İlçe Teşkilatları ve Belediye Meclis Üyelerinin tamamı istifa ettiklerini duyurmuştu. Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan bugün düzenledikleri basın toplantısında Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiklerini ve yola bağımsız devam edeceklerini açıkladı.

3 belediye başkanı daha istifa etmişti

31 Mart yerel seçimlerinde Konya'da yüzde 23,48 oranında oy alarak, ikinci parti olan YRP, 6 ilçede belediye başkanlığını kazanmıştı.

Çumra, Altınekin, Sarayönü, Emirgazi, Yalıhüyük ve Doğanhisar, YRP'nin kazandığı ilçe belediyeleri olmuştu. Ancak seçimlerden kısa süre sonra Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu ve  Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.  Altınekin Belediye Başkanı Fatih Orhan ise partisinden istifa ederek bağımsız devam etme kararı almıştı.

Yeniden Refah Partili kaç belediye kaldı?

Son yaşanan istifalarla birlikte Yeniden Refah Partisi'nin Konya'da kazandığı 6 belediyeden yalnızca Sarayönü Belediyesi YRP'de kaldı. Böylece Konya'da Yeniden Refah Partili belediye sayısı 1'e düşmüş oldu.

YRP'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ilçelerdeki oy oranları!

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, Yeniden Refah Partisi (YRP) Konya'da toplam 6 ilçe belediye başkanlığı kazandı. Bu ilçeler ve YRP'nin aldığı oy oranları şu şekildedir:

Çumra: %48,18 – 17 bin 265 oy

Altınekin: %50,49 – 4 bin 924 oy

Sarayönü: %35,64 – 6 bin 372 oy

Emirgazi: %53,87 – 2 bin 787 oy

Yalıhüyük: %59,51- 779 oy

Doğanhisar: %47,28 – 4 bin 747 oy

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