Konya’da yılbaşı tedbirleri: 1232 ekip ve 4 bin 409 personel görev yapacak

Konya Valiliği, 2024 yılını geride bırakırken, 2025 yılına huzur ve güven içinde girilmesi amacıyla alınan tedbirleri kamuoyu ile paylaştı. Valilik, şehrin güvenliği, sağlık hizmetleri, trafik düzeni ve diğer alanlarda yapılan hazırlıklarla ilgili detaylı bilgi verdi.

Yılbaşı boyunca Konya genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle yoğun güvenlik tedbirleri alındı.

Bu kapsamda:

İl Emniyet Müdürlüğü: 802 ekip ve 2.782 personel,

İl Jandarma Komutanlığı: 430 ekip ve 1.627 personel görev yapacak.

Toplamda 1.232 ekip ve 4.409 kolluk personeli, meydanlar, alışveriş merkezleri, eğlence mekanları ve parklar gibi alanlarda devriye görevini sürdürecek. Ayrıca göçmen kaçakçılığı ve yasadışı faaliyetlerin önlenmesi için sıkı denetimler yapılacak, sosyal medya paylaşımları da dikkatle izlenecek.

TRAFİK VE ÇEVRE DÜZENİ

Yılbaşı gecesi oluşabilecek trafik yoğunluğuna karşı ana caddelerde ve kavşaklarda ekipler görevlendirildi. Trafik akışının kesintisiz sağlanması için düzenlemeler yapıldı. Vatandaşların güvenliği için hız sınırlarına uyulması ve kış koşullarına uygun araç donanımlarının bulundurulması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, alkol denetimlerine ağırlık verileceği ve alkollü araç kullanımının önlenmesi için çalışmalar yapılacağı belirtildi.

SAĞLIK VE ACİL HİZMETLER

İl Sağlık Müdürlüğü, yılbaşı gecesi oluşabilecek acil durumlar için hazırlıklarını tamamladı.

103 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu,

309 personel ve 103 ambulansla kesintisiz hizmet verecek.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen tüm çağrılar hızlıca ilgili birimlere yönlendirilecek.

AFET VE YANGIN TEDBİRLERİ

AFAD ve Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yangın ve diğer afetlere karşı hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşlara, elektrikli ısıtıcı ve yılbaşı süslemelerinin kullanımında dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

GIDA VE İŞYERİ DENETİMLERİ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlar, yılbaşı gecesi vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmaları için denetimlerini sürdürecek.

İLETİŞİM VE ALTYAPI HİZMETLERİ

Telefon, elektrik, su ve doğalgaz kesintileri gibi olumsuzluklara karşı ekiplerin hazır olduğu belirtildi.

SÜRÜCÜLERE UYARILAR

Valilik, hava koşulları nedeniyle sürücülerden:

Hız sınırlarına uymalarını

Kış lastiği kullanmalarını,

Güvenli takip mesafesi korumalarını,

Araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmalarını istedi.

Alkollü araç kullanımının hem sürücünün hem de başkalarının hayatını riske atacağı hatırlatılarak, trafik kurallarına uyulması gerektiği vurgulandı.

Konya Valisi, yeni yıl mesajında 2025 yılının Konya'ya, Türkiye'ye ve tüm insanlığa sağlık, barış ve mutluluk getirmesini temenni etti. Şehrin huzurunu ve güvenliğini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade ederek, vatandaşların yılbaşını huzur içinde geçirmeleri için her türlü tedbirin alındığını belirtti.

Konya'nın güzellikleriyle yeni yılı karşılayacağına inandığını belirten Vali, tüm vatandaşlara saygı ve sevgilerini iletti.