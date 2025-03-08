Konya’da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı! 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza Ilgın Vefa Tanır Caddesi üzerindeki PTT önünde meydana geldi. Kaplıca yönünden çarşı istikametine ilerleyen 42 AYN 074 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
(Mustafa İlker Şen)