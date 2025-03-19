Konya’da zabıtalardan dilencilere yönelik denetim!

Konya'nın Kulu ilçesinde Zabıta ekipleri, çocuklarını kullanarak duygu sömürüsü yapan dilencilere yönelik denetimlerini artırdı.
Kulu'da dilencilere yönelikte denetimler hız kesmeden devam ediyor. İlçenin en işlek caddelerinde ve noktalarında ise insanların duygularını istismar eden dilencelere karşı Kulu Zabıta Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler tarafından dilenciler bulundukları yerden alınarak cezai işlem uygulanırken, vatandaşların bu konuda hassasiyet göstermeleri istendi.
(Mustafa İlker Şen)