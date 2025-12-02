Konya’daki 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda madde ele geçirildi

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Beyşehir ve Ereğli ilçelerinde peş peşe operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, sentetik ecza ve suç unsuru ele geçirilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Beyşehir'de Kaza Sonrası Uyuşturucu Ele Geçirildi
26 Kasım 2025'te Beyşehir ilçesinde bir şahsın direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu maddi hasarlı ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Olay yerine ulaşan KOM Şube, NSM Şube ve Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince araçta yapılan aramada:
16 adet uyuşturucu içme aparatı
12 içimlik uyuşturucu emdirilmiş peçete
400 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Malzemelere el konulurken olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Ereğli'de Eve Operasyon: Bonzai, Sentetik Ecza ve Silah
27 Kasım 2025'te Ereğli ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen bir şahsın ikametinde arama gerçekleştirildi. Operasyonda:
50 gram bonzai
35 adet sentetik ecza
8 adet uyuşturucu içme aparatı
1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi. Malzemeler muhafaza altına alınırken olayla ilgili adli süreç başlatıldı.
Ereğli'de Fiziki Takipli Operasyon: Satış Anında Yakalandı
Aynı gün Ereğli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şahıs fiziki takiple izlendi. Şüpheli, uyuşturucu satışı yaptığı sırada suçüstü yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramada:
90 adet Neurontin sentetik ecza
5 adet Galara sentetik ecza
17 gram metamfetamin
16 gram sentetik kannabinoid
5 adet uyuşturucu kullanma aparatı
17.595 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla şüpheli gözaltına alınarak adli tahkikat başlatıldı.
(Cumali Özer)