Konya’daki bu camide oruç satın alınıyor!

Konya'nın Meram ilçesinde bulunan Yenice Kurtuluş İnayet Camii'nde, Osmanlı döneminde çocukları ibadetlere teşvik amacıyla uygulanan "oruç satın alma" geleneği yeniden uygulamaya koyuldu.
Bu gelenek çerçevesinde, Yenice Kurtuluş İnayet Camii'nde imam ve cemaat birlikte para toplayarak çocukları sevindiriyor.
Çocuklar ödüllendirildi!
Yenice Kurtuluş İnayet Camii İmam Hatibi Mehmet Er Uysal, bu yıl Ramazan ayının ilk günü oruç tutan 115 çocuğun ödüllendirildiğini belirtti.
500 TL harçlık verilecek
Uysal, mahallede 15 yaş altındaki ve 29 gün boyunca oruç tutan her çocuğa, Ramazan'ın son günü 500 TL harçlık verileceğini duyurdu. Bu uygulama, çocukları dini ibadetlere teşvik etme amacı güderken, mahalle halkı tarafından da büyük ilgiyle karşılanıyor.
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