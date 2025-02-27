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Konya’daki patlamada ölen bebek ve teyzesi toprağa verildi!

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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Konya’daki patlamada ölen bebek ve teyzesi toprağa verildi!

Olay, dün akşam saatlerinde Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşandı.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden çıkan ailenin içerisinde bulunduğu 42 D 9030 plakalı otomobilde, iddiaya göre oksijen tüpünden kaynaklı patlama yaşandı. 

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine İtfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi

2 ölü 2 yaralı!

Otomobilde bulunan 3 aylık Mustafa ile teyzesi Rabia Yıldız (18) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Anne Fatma Çakmak (22) ile eşi Halil Çakmak (29) ise yaralandı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı karı – koca, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneden evlerine gidiyorlardı!

Ailenin 3 aylık bebeği Mustafa'nın doğumundan beri hastanede tedavi gördüğü aktarıldı. Ailenin patlama öncesi hastaneye uğradıkları ve taburcu olup İçeri Çumra Mahallesindeki evlerine gittikleri sırada olayın yaşandığı öğrenildi.

Tabutuna gelinlik konuldu!

Patlamada hayatını kaybeden bebek ve teyzesinin cenazeleri İçeri Çumra Mahallesinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazın ardından İçeri Çumra Mezarlığında yan yana defnedildi.

Olayda yaralanan baba Halil Çakmak güçlükle ayakta dururken, Rabia Yıldız'ın tabutuna gelinlik konulduğu görüldü.

 

(Mustafa İlker Şen)

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