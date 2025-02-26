Konya’daki polis kazası! Kaçan sürücü detayı ortaya çıktı

Konya'da Salı akşamı polis ekibi trafik kazasına karıştı.

Polis memuru Onur Şirin kazada şehit olurken ekip arkadaşları Oktay Demirkır ve Hüseyin Sağlam ağır yaralandı.

Kaza nasıl oldu?

İdialara göre; Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekiplerinde görevli polis memurları Onur Şirin, Oktay Demirkır ve Hüseyin Sağlam siyah renkli bir otomobilden şüphelindi. Ekibin dur ikazına uymayan sürücü kaçmaya başlayınca kovalamaca başladı. Konya'nın Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Okyar Caddesi boyunca polisten kaçan siyah otomobil hızla Saadet Caddesine geçti. Polis ekibi de peşlerindeydi. O sırada acı kaza yaşandı. İki caddenin kesiştiği noktada ekip aracı traktör yüklü tırla çarpıştı. Şüpheli otomobil ise kayıplara karıştı.

O sürücü yakalandı!

Polis memuru Onur Şirin'in şehit olması, ekip arkadaşları Oktay Demirkır ve Hüseyin Sağlam ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya sebep olduğu iddia edilen otomobilin sürücüsü birkaç saat sonra yakalanarak gözaltına alındı. Sinan K. isimli sürücünün ehliyetine daha önceden el konduğu, ehliyetsiz olduğu için polisten kaçtığı öğrenildi.

Tır sürücüsü gözaltına alındı!

Kazada polis aracıyla çarpışan tır sürücüsü Ali K. gözaltına alındı.

O anlar!

Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen kaza anından saniyeler önce siyah otomobilin Okyar Caddesinden Saadet Caddesine hızla geçtiği görülüyor.

(Mustafa İlker Şen)