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Konya’daki polis kazasında yeni gelişme! Kaçan sürücü tutuklandı

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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Konya’daki polis kazasında yeni gelişme! Kaçan sürücü tutuklandı

Konya'da Salı akşamı polis ekibi trafik kazasına karıştı. 

Polis memuru Onur Şirin kazada şehit olurken ekip arkadaşları Oktay Demirkır ve Hüseyin Sağlam ağır yaralandı. 

Kaza nasıl oldu?

İdialara göre; Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekiplerinde görevli polis memurları Onur Şirin, Oktay Demirkır ve Hüseyin Sağlam siyah renkli bir otomobilden şüphelindi. Ekibin dur ikazına uymayan sürücü kaçmaya başlayınca kovalamaca başladı. Konya'nın Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Okyar Caddesi boyunca polisten kaçan siyah otomobil hızla Saadet Caddesine geçti. Polis ekibi de peşlerindeydi. O sırada acı kaza yaşandı. İki caddenin kesiştiği noktada ekip aracı traktör yüklü tırla çarpıştı. Şüpheli otomobil ise kayıplara karıştı.

O sürücü yakalandı!
Polis memuru Onur Şirin'in şehit olması, ekip arkadaşları Oktay Demirkır ve Hüseyin Sağlam ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya sebep olduğu iddia edilen otomobilin sürücüsü birkaç saat sonra yakalanarak gözaltına alındı. Sinan K. isimli sürücünün ehliyetine daha önceden el konduğu, ehliyetsiz olduğu için polisten kaçtığı öğrenildi.  Ehliyetsiz olduğu için kaçtığını belirten Sinan K. ifadesinde, ''Tatlıcak Mahallesi'ne gittim. Orada sivil polisleri görünce kaçmaya başladım. Sonra resmi ekipler de beni gördü, onlar da beni kovalamaya başladı'' dedi.

Otomobil sürücüsü tutuklandı

Kazaya karışan tır sürücüsü Ali K. adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, otomobil sürücüsü Sinan K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Suç dosyası kabarık!

Ekibin dur ikazına uymayıp kaçan Sinan K. 10 Aralık'ta cezaevinden tahliye edildi.  Sinan K., aralarında hırsızlık, yağma ve kasten yaralamanın da bulunduğu çok sayıda suça karıştığı ortaya çıktı.

Sinan K.'nın daha önce işlediği suçlar arasında:

  • 4 adet 191. madde (Uyuşturucu kullanma ve bulundurma)
  • 1 adet 188. madde (Uyuşturucu ticareti)
  • 1 adet mühür bozma
  • 1 adet 6136. madde (Ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet)
  • 4 adet oto hırsızlığı
  • 4 adet kasten yaralama
  • 2 adet mala zarar verme
  • 1 adet hayvan hırsızlığı
  • 1 adet iş yerinden hırsızlık
  • 1 adet yağma (gasp)
  • 2 adet evden hırsızlık

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