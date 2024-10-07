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Konya’dan üreticiye destek! Yüzde 50 Hibeli Arılı Kovan Desteği’nin 3.’sü başladı

Sibel Elmas
Muhabir
Konya’dan üreticiye destek! Yüzde 50 Hibeli Arılı Kovan Desteği’nin 3.’sü başladı
Selçuklu Belediyesi’nin kırsal mahallelerde kalkınmanın ve hayvansal üretimin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirdiği ’% 50 Hibeli Arılı Kovan Desteği’ne başvurular başladı.

Selçuklu Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen ve kırsal mahallelerde arıcılığın geliştirilmesi, üretimin teşvik edilmesi amacıyla geçtiğimiz yıl başarıyla uygulanan '% 50 Hibeli Arılı Kovan Desteği'ne yeni dönem başvuruları başladı.

7 Ekim tarihinde başlayan başvurular 14 Ekim tarihine kadar devam edecek. Arılı kovan desteğine Selçuklu ilçesinde ikamet eden ve daha önce bu destekten faydalanmamış olan vatandaşlar başvurabilecek.

Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlara 28 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında bilgilendirme mesajı gönderilecek. Yüzde 50 hibeli arılı kovan desteğine başvuru ve detaylı bilgi için https://www.selcuklu.bel.tr/ adresi ziyaret edilebilir.  

Başkan Pekyatırmacı, "2023 yılında başlattığımız dağıtım programlarından bugüne kadar 102 çiftçimiz faydalandı"

Selçuklu Belediyesi olarak kırsal kalkınmayı öncelediklerini söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,

"İlçemizin kırsal kesimlerinde tarım ve hayvancılığın gelişmesi için Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüzün koordinasyonunda önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu noktada arıcılık yapmak isteyen, arı üretimiyle ilgili araç gereç ve ekipmanları ihtiyacı olan üreticilerimize ücretsiz olarak destek vermiş ve üretime katkı sağlamak isteyen üreticilerimize yüzde 50 hibeli arılı kovan desteğinde bulunmuştuk. 2024 yılında 2.'sini düzenlediğimiz projemizden toplam 73 kişi faydalandı ve toplamda 365 arılı kovan dağıtımını gerçekleştirmiş olduk. 2023 yılında başlattığımız dağıtım programlarından bugüne kadar 102 çiftçimiz faydalandı ve 483 adet arılı kovanın dağıtımını yaptık. Hibeden faydalanan çiftçilerimize sezon boyunca Kırsal Hizmetler Müdürlüğü personellerimiz tarafından çiftçilerimize sahada ücretsiz danışmanlık hizmeti verildi. Ayrıca tüm çiftçilerimize arıcılık ekipmanlarını ücretsiz olarak verdik. 2025 yılında da taşra mahallelerimizde yaşayan hemşehrilerimizin üretime dahil olup bölgesel ve ekonomik kalkınmaya katılması için 3. kez arılı kovan desteği için duyurusuna çıktık. Üretim ve istihdama katkısı olacağına inandığım bu destek için üreticilerimizi projemize davet ediyorum. Arılı kovan desteği alacak üreticilerimize bol ve bereketli hasatlar diliyorum" diye konuştu.

(Sibel Elmas)

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