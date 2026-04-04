Konya Emniyeti’nden vatandaşlara önemli uyarı!

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, bıçak taşımanın ciddi yasal sonuçlar doğurduğuna dikkat çekerek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Yapılan açıklamada, "kendini korumak” ya da "gösteriş” amacıyla bıçak taşımanın sanıldığının aksine ağır yaptırımlara neden olabileceği vurgulandı. Bu tür eylemlerin adli sicile işlenen suçlar arasında yer aldığı belirtildi.

Hangi bıçaklar yasak kapsamında?

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'un 4. maddesine göre; kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, kelebek, pala, kılıç ile sivri uçlu ve oluklu bıçakların yapımı, satımı, bulundurulması ve taşınmasının yasak olduğu ifade edildi.

Cezası hapis ve para cezası

Yasak kapsamına giren bu tür bıçakları taşıyan, bulunduran ya da satan kişiler hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile birlikte adli para cezası uygulanacağı bildirildi.

Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için yasal düzenlemelere dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

(Cumali Özer)