Konya iftar vakti! Bugün Konya’da iftar saat kaçta? (Konya imsakiye 2025)

“On bir ayın sultanı“ ramazanın ilk iftarı Iğdır’da 18.02’de, son iftarı ise Çanakkale’de 19.12’de yapılacak. Peki, Konya’da ilk iftar saat kaçta yapılacak, akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte 1 Mart Konya iftar vakti…
Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk teravih namazı, dün akşam ülke genelindeki camilerde kılındı.
Ardından ramazanın ilk orucu için gece sahura kalkıldı. Bugün ilk iftar heyecanı yaşanacak.
Ramazanın ilk günü ilk iftar Iğdır'da 18.02'de, son iftar ise Çanakkale'de 19.12'de yapılacak.
BUGÜN KONYA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?
Oruç tutan vatandaşlar için iftar saatleri büyük önem taşıyor. Yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesi verilerine göre, Konya iftar vakti bugün saat 18:50'de olacak.
KONYA'DA YAŞAYANLAR KAÇ SAAT ORUÇ TUTUYOR?
Osmaniye, Kastamonu, Antalya, Bilecik, Denizli ve Balıkesir'de 12 saat 56 dakika ile en uzun, 30 ilde ise 12 saat 54 dakika ile en kısa oruç tutulacak.
Geriye kalan Konya dahil 45 il de 12 saat 55 dakika oruçlu kalacak.
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