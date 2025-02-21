Konya Kadınlar Pazarı’nda silahlı saldırı! Dehşet anları kamerada

Konya'da Melike Hatun Çarşısı, namıdiğer Kadınlar Pazarı'nda silahlı saldırı meydana geldi. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Saldırıda 1 kişi yaralandı. Dehşet anları böyle görüntülendi.
Yaralı Hastaneye Kaldırıldı
Edinilen bilgilere göre, saldırı sırasında yaralanan kişi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Konya Numune Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumuna ilişkin henüz net bir bilgi bulunmuyor.
Kaçan Şüpheli Teslim Oldu
Olayın ardından kaçan şüpheli için polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlatmıştı. Şüpheli Feridiye Polis Merkezi'ne teslim oldu.
Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı
Silahlı saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın hedef aldığı kişiye ateş açtığı anlar net bir şekilde görülebiliyor. Polis, görüntüler üzerinden saldırganın kimliğini belirlemek için incelemelerini sürdürüyor.
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