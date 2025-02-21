Konya Kadınlar Pazarı’nda Silahlı Saldırı: YENİ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Konya'da Melike Hatun Çarşısı, halk arasında bilinen adıyla Kadınlar Pazarı'nda yaşanan silahlı saldırı paniğe neden oldu. Olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, saldırıda 40 yaşındaki Mehmet Ak yaralandı.
Alacak Verecek Meselesinde Kan Aktı
İddialara göre, olayın nedeni kafe işletmecisi Hüseyin K. ile Mehmet Ak arasında yaşanan alacak verecek anlaşmazlığıydı. Tartışmanın büyümesi sonucu Hüseyin K.'in silahını çekerek Mehmet Ak'ı vurduğu öne sürüldü. Yaralı Mehmet Ak Konya Numune Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumun ağır olduğu öğrenildi.
Soruşturma Başlatıldı
Olayın ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, saldırının detaylarını aydınlatmak için soruşturma başlattı. Şüpheli Feridiye Polis Merkezi'ne teslim oldu.
İŞTE O ANLAR;
Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
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