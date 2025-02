Konya’nın başarılı sporculardan Başkan Pekyatırmacı’ya ziyaret!

Selçuklu Belediyespor Kulübü’nün kick boks, judo ve bisiklet takımlarının başarılı sporcuları Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’yı ziyaret etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ulusal müsabakalarda Selçuklu Belediyespor Kulübünü ve Konya'yı başarıyla temsil eden kick boks, judo ve bisiklet branşından sporcular ve antrenörleri ile bir araya geldi. Başkan Pekyatırmacı, farklı kategori ve tarihlerde düzenlenen şampiyonalarda elde ettikleri başarılarla kürsüye çıkan sporcuları tebrik etti.

Selçuklu Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen programda Selçuklu Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan da hazır bulundu.

Başkan Pekyatırmacı: "Sporcularımızın başarısını her zaman her platformda anlatıyoruz"

Her zaman sporcularla ve gençlerle övündüklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Her ay meclis toplantımızdan önce spor kulübümüzün farklı branşlarda elde ettiği başarılar, aldığı ödüller ve madalyalarla ilgili bir sunum yapıyoruz ve sporcularımızın başarısını da her zaman her platformda her yerde anlatıyoruz. Onun için öncelikle kulüp yönetimimize yönetim kurulu başkanımıza, yöneticilerimize, spor müdürümüze ve ekibine, çok değerli antrenörlerimize, hocalarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu büyük organizasyonu başarıyla sürdürmek kolay bir iş değil. Gayret ve fedakarlık isteyen ve bunu da sürekli yapmayı gerektiren bir iş. Bu manada bütün ekibimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve gençlerimizi de tebrik ediyorum. Çünkü onlar sunduğumuz imkanları en iyi şekilde değerlendirerek farklı branşlarda kendilerini hem en güzel şekilde yetiştiriyorlar hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda en güzel neticeleri elde ediyorlar. İnşallah başarılarınız daim olsun. Her zaman, her yerde biz de sizlerle birlikteyiz, beraberiz. Yanınızda olmasak da mutlaka gönlümüz, kalbimiz sizinle" dedi.

"Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezimizle tesisleşmeyi daha ileri bir noktaya taşımış olacağız"

Selçuklu Belediyesi olarak spora bugüne kadar önemli yatırımlar yaptıkların belirten Başkan Pekyatırmacı, "Tesisleşme anlamında ciddi imkanlar oluşturduk. Ama hiçbir zaman durma noktasındayız demiyoruz ve bu yatırımlarımızı en güçlü şekilde devam ettiriyoruz. Şu an Selçuklu Fen Lisemize yaptığımız kapalı spor salonu ve suni çim sahamız tamamlandı. Teslimini yaptık ve oradaki öğrencilerimiz kullanmaya başladı. Yine Spor Lisemizde uzun zamandır çalışmalarını yürüttüğümüz kapalı spor salonu ve suni çim saha yapımı ile ilgili süreçler tamamlanmak üzere. İnşallah en kısa sürede orayı da teslim edip gençlerimizin, sporcularımızın hizmetine sunacağız. Yine Türkiye'nin en büyük, en kapsamlı sporcu yetiştirme merkezi olacak olan Selçuklu Sporcu Seçme Yetiştirme Merkezimizin de inşaatı çok hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah bu sene içerisinde bu merkezimizi tamamlayıp gençlerimizin, sporcularımızın sizlerin hizmetine sunmuş olacağız. Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezimizin tamamlanması ve hizmete girmesiyle birlikte de Konya'da spor yeni bir boyut kazanacak ve farklı bir kulvara geçiş yapacağız. İnşallah oradaki yapacağımız çalışmalarla hem daha fazla sayıda gencimize spor yapma imkanı sağlamış olacağız, hem de oradaki uygulayacağımız ölçme, değerlendirme programlarıyla yetenekli gençlerimizi tespit ederek branşlara yönlendireceğiz. Branşlarda kabiliyetli gençlerimizin yetiştirilmesi ve neticede de olimpiyatlara Konyamızdan sporcu yetiştirme hedefiyle inşallah çok güçlü çalışmaları orada hep birlikte gerçekleştireceğiz. Hem tesisleşme anlamında Konyamızda, Selçuklumuzda ihtiyacımız olan tesisleşmeyi daha ileri bir noktaya taşımış olacağız hem de gençlerimizi yetiştirme noktasında da çok önemli bir hizmeti orada sunmuş olacağız. Tabii aynı tesisin içerisinde 15 farklı branşta aynı anda spor yapılabilecek olması, aynı anda gençlerimizin aynı çatı altında farklı branşlardaki sporları da görebiliyor olması ayrı bir zenginlik olacak. Hangi branşa dahil olursa olsun sporcularımız oraya gittikleri zaman farklı branşlardaki sporcularla da birlikte olmuş olacak. Bu da bizim için önemli. Mutlaka belli branşlarda yoğunlaşma olabilir ama ben sporcularımızın kendilerini farklı alanlarda da ifade edebileceklerini düşünüyorum. Kendilerini geliştirebileceklerini düşünüyorum. O manada da yeni oluşturacağımız merkez mutlaka bize çok farklı zenginlikler katacak. İnşallah bu yıl içerisinde bu tesisimizde hem gençlerimizin, sporcularımızın hem de spor camiamızın hizmetine hep birlikte kazandırmış olacağız" şeklinde konuştu.

Selçuklu Belediyespor Kulüp Başkanı Tezcan: "Allah'a şükür çok güzel dereceler alıyoruz"

Sözlerine farklı branşlarda ödül alan sporcuları tebrik ederek başlayan Selçuklu Belediyespor Kulüp Başkanı Yavuz Tezcan, "Selçuklu Belediyespor Kulübü olarak gerek bireysel branşlarda gerek takım sporlarında hem altyapılarda hem yarışmacı gruplarda birçok farklı branşta faaliyet gösteriyoruz ve Allah'a şükür çok güzel dereceler alıyoruz. Bugün burada judo, kick boks ve bisiklet branşında ödül almış sporcularımız var. Başarılarımın devamını diliyorum. Antrenörlerimize, hocalarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bizden desteklerini esirgemeyen belediye başkanımız Ahmet Pekyatırmacı'ya huzurlarınızda teşekkür ediyorum" dedi.

Selçuklu Belediyespor Kulübü Judo Takımı, 22-23 Şubat tarihlerinde Ankara'da düzenlenen Gençler Türkiye Şampiyonası'nda 1 Türkiye Şampiyonluğu, 1 Türkiye ikinciliği ve 2 Türkiye üçüncülüğü elde ederken, Kick Boks Takımı, 24-26 Ocak tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Gençler-Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda 4 Türkiye Şampiyonluğu, 1 Türkiye ikinciliği ve 2 Türkiye üçüncülüğü elde etti. Bisiklet Takımı ise U15 kategorisinde Türkiye Şampiyonu ve U13 kategorisinde Türkiye ikincisi olarak önemli başarıya imza attı.

