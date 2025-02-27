Konya’nın bir ilçesinde hayvan pazarı yeniden açıldı! Karantina kaldırıldı

Konya'nın Ereğli ilçesinde Ocak ayında görülen şap hastalığı nedeniyle kapatılan canlı hayvan pazarı yeniden açıldı. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlerin ardından, karantinanın kaldırılmasıyla birlikte pazar tekrar faaliyete geçti.
Ereğli canlı hayvan pazarı açıldı!
Ereğli'de geçtiğimiz yıl da şap hastalığı vakaları görülmüş ve hayvan pazarı geçici olarak kapatılmıştı. Son olarak Ocak ayında uygulanan karantina sürecinin tamamlanmasının ardından, Ereğli Canlı Hayvan Pazarı bugün (27 Şubat 2025 Perşembe) itibarıyla yeniden hizmet vermeye başladı.
Karantina kaldırıldı!
Ereğli Ticaret Borsası Başkanı Zekeriya Ünlü, yaptığı açıklamada pazarın açıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Değerli Üreticilerimiz, Ereğli Canlı Hayvan Pazarı üzerinde Şap Hastalığı nedeni ile uygulanan karantina kaldırılmıştır. Canlı Hayvan Pazarımız bu hafta 27.02. 2025 tarihinde açıktır. Siz değerli üreticilerimizi bekliyoruz”
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