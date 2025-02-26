Konya’nın bir ilçesinde su kesintisi! Sular 9 saat boyunca akmayacak: Tedbirinizi alın

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ), sosyal medya hesabı üzerinden su kesintisi hakkında bilgilendirme yaptı.
Merkez mahallelerinde su kesilecek!
Konya'nın Sarayönü ilçesine bağlı merkez mahallelerinde 27 Şubat 2025 Perşembe (yarın) saat 09.00 ile 18.00 arasında zorunlu su kesintisi uygulanacak.
Su kesintisinin sebebi ne?
KOSKİ tarafından yapılan açıklamada, su şebeke hatlarında bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirileceği için zorunlu su kesintisi yapılacağı duyuruldu.
Tedbirinizi alın!
KOSKİ, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:
"Sarayönü ilçemize bağlı merkez mahallelerinde, su şebeke hatlarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 27 Şubat 2025 Perşembe günü saat 09.00 - 18.00 arasında zorunlu su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirleri almaları önemle rica olunur."
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