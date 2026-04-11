Konya’nın bu ilçesinde baraj suyu yükseldi! Evler sular altında kaldı

Cumali Özer
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

​Konya’nın Hadim ilçesi Dedemli Mahallesi başta olmak üzere bölgede etkili olan yağışların ardından baraj su seviyesi hızla yükseldi. Artan su seviyesi nedeniyle mahallede bazı evler sular altında kalmaya başladı.

Hadim ilçesine bağlı mahallelerde son günlerde etkili olan yoğun yağışlar, baraj doluluk oranını kısa sürede yükseltti. Bölgedeki vatandaşlar, suyun her geçen gün yerleşim alanlarına biraz daha yaklaştığını ifade ediyor.

EVLER VE YOLLAR SU ALTINDA KALDI

Özellikle Görnek mevkisinde bazı evler ve yollar tamamen sular altında kaldı. Su baskınlarının ardından ulaşımda aksamalar yaşanırken, mahalle sakinleri tedirgin bekleyişini sürdürüyor.

TÜRBE YOLUNDAKİ KÖPRÜ DE SULARA TESLİM OLDU

Baraj suyunun yükselmesiyle birlikte türbe yolunda bulunan köprü de sular altında kaldı. Bu durum, bölgedeki ulaşımı daha da zorlaştırırken, alternatif yolların kullanılması zorunlu hale geldi.

BİRÇOK MEVKİ RİSK ALTINDA

Yükselen su seviyesinden etkilenen bölgeler arasında:

Yağardıç, Çukurbağ, Yazıbağ, Derebağ, Dere, İğdeli gibi yerleşim alanları da bulunuyor. Bu mevkilerde suyun ilerleyişi yakından takip ediliyor.

YETKİLİLERDEN UAYRI

Yetkililer, bölgede yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, su seviyesinin artmaya devam etmesi halinde tahliye ihtimalinin gündeme gelebileceğini belirtiyor.

(Cumali Özer)

