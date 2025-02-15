Konya’nın doğa harikası! Doğa yürüyüşü ve kampçılık için oldukça elverişli

Konya’nın Akören ilçesine bağlı Avdan Mahallesi’nde yer alan Mavi Boğaz Tabiat Parkı, doğaseverlerin keşfetmesi gereken eşsiz güzelliklerden biri. Çarşamba Çayı’nın kıyısında uzanan bu doğal vadi, devasa kayalıkları ve büyüleyici manzaralarıyla dikkat çekiyor.

Yerel halk tarafından Mavi Kanyon olarak da bilinen boğaz, Çarşamba Irmağı ile Beyşehir Gölü'nden gelen Çarşamba Kanalı'nın birleşim noktasında yer alıyor. Yaklaşık 35 kilometrelik bir yürüyüş parkuruna sahip olan bölge, doğa yürüyüşü ve kampçılık için oldukça elverişli. Vadideki dar ve geniş alanlar, yürüyüşçülere ve araçla seyahat edenlere benzersiz bir doğa deneyimi sunuyor.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor

Mavi Boğaz, sadece doğasıyla değil, tarihi kalıntılarıyla da ilgi çekiyor. Kanyon boyunca eski mağaralar ve devasa kayalara oyulmuş kabartma figürler bulunuyor. Kampçılar için elverişli alanlar sunan bölge, çadır veya karavan tatili yapmak isteyenler için eşsiz bir ortam sağlıyor.

Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünüyor

Mavi Boğaz, ilkbaharda açan papatyalar ve rengarenk çiçeklerle adeta bir doğa şölenine dönüşürken, sonbaharda ise böğürtlenlerle dolu bir vadiye ev sahipliği yapıyor.

2021 yılında tabiat parkı oldu!

Mavi Boğaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 2021 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Mavi Boğaz Tabiat Parkı olarak ilan edildi. 530 hektarlık alan, doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliği korunarak doğaseverlere daha iyi hizmet verecek şekilde düzenlenecek.

(Mustafa İlker Şen)