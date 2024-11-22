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Konya’nın dört bir yanında sararan yaprakların şöleni var

Selman Kaya
Muhabir

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Konya’nın dört bir yanında sararan yaprakların şöleni var
Karatay, sonbaharın birbirinden güzel ve farklı tonlarıyla büyüleyici bir güzelliğe büründü. İlçenin dört bir yanında Sonbaharın renkleriyle süslenen parklar ve yeşil alanlar, sarıdan kızıla uzanan renk tonlarıyla Konyalılara adeta görsel bir şölen sunuyor.

Karatay, sonbahar mevsimi ile birlikte adeta bir tabloya dönüştü. Ağaçların sarı, turuncu ve kahverenginin tonlarına büründüğü ilçede, doğanın muhteşem renk geçişleri büyülüyor.

Parklar, bahçeler ve tarihi mekânlar, Konyalılara Sonbahar'ın bu eşsiz güzellikleriyle bambaşka bir atmosfer sunuyor.

SONBAHARIN RENKLERİ KARATAY'I SÜSLÜYOR

Karatay Şehir Parkı, Adalet Parkı, Olimpiyat Parkı gibi ilçenin önemli yeşil alanları, Sonbahar'ın renk cümbüşünü sergileyen en güzel mekanlar arasında yer alıyor. Ağaçlardan dökülen yapraklar yürüyüş alanlarını kaplarken, vatandaşlar bu büyüleyici atmosferde doğayla iç içe vakit geçirmenin keyfini çıkarıyor.

Tarihi mekanlar ise sonbaharın renkleriyle benzersiz bir manzara sunuyor. 

SONBAHAR KARATAY'IMIZA ÇOK YAKIŞIYOR

‘Doğanın farklı renklerini yansıttığı Sonbahar'da, Karatay'ın dört bir yanında rengârenk görsel bir şölen var' diyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; "Karatay, Sonbahar'da eşsiz sanat eserine dönüşüyor” dedi. 

Karatay'ın sonbaharda mutlaka görülmesi gereken bir yer olduğunu ifade eden Hasan Kılca; "Karatay'da sonbahar gerçekten bir başka güzel. Yeşilin, sarının ve kızılın her tonunu bulmak mümkün. İlçemiz her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor, ortaya her biri tablo gibi olan fotoğraflar çıkıyor. Bizler de bir taraftan ilçemizin güzelliklerini ön plana çıkartacak ve görselliğine katkı sağlayacak hizmetlerle çevreyi güzelleştirmek için çalışıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi ve ziyaretçilerimizi bu eşsiz güzellikleri görmek, tarihi dokumuz ve doğal alanlarımızla buluşmak için ilçemize davet ediyorum” dedi. 

(Selman Kaya)

 

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