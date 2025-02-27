Konya’nın gündemindeydi! Başkandan o iddialara cevap

Son günlerde Konya'nın gündeminde olan ve özellikle sosyal medyada tartışılan Beyşehir Gölü'nden, yasal sınır olan 1122.40 kod seviyesinin altında su alınacağı iddialarına Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır açıklık getirdi.

"Bu iddialar gerçeği yansıtmıyor"

Başkan Bayındır, yaptığı açıklamada söz konusu iddiaların asılsız olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde özellikle sosyal medyada, Beyşehir Gölü'nden yasal sınır olan 1122.40 kod seviyesinin altında su alınacağı yönünde bazı iddialar ortaya atılmıştır. Bu iddialar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından böyle bir onay verilmesi söz konusu değildir. Ayrıca, geçtiğimiz yıl Tarım ve Orman Bakanlığı ve Devlet Su İşleri ile yaptığımız görüşmelerde, bu yıl için kod seviyesinin altında hiçbir şekilde su verilmeyeceği net bir şekilde ifade edilmiştir. Bunun yanı sıra, bölgedeki sivil toplum kuruluşlarıyla da görüşmeler gerçekleştirilmiş ve bölgede sulu tarım yapılmaması konusunda gerekli uyarılar yapılmıştır. Beyşehir Gölü'nün kendini toparlaması için bu yıl kod seviyesi altında asla su verilmeyeceğini ve bu konuda kararlılıkla hareket ettiğimizi bir kez daha vurgulamak isterim.

Hemşehrilerimizin bu tür yanlış ve yanıltıcı bilgilere itibar etmemelerini önemle rica ediyorum. Konuyla ilgili resmi makamların açıklamaları dışında yapılan spekülatif paylaşımlara karşı dikkatli olunmasını istirham ediyorum.''