Konya’nın havasını tünel mi bozdu? Kar neden yağmıyor?

Son 2 yıldır ihtiyacı olan kar yağışını alamayan Konya'ya kar neden yağmıyor? Bu sorunun cevabını arayanlar yeni bir tartışma başlattı.

Gündem: Demir Kapı Tüneli!

Dakikalar içinde İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz'e bağlayan Demir Kapı Tüneli, şu sıralar yine gündemde… Antalya tarafından tünelden gelen sıcak havanın iklimi etkileyerek kar yağışının önüne geçtiği iddia ediliyor. Peki, gerçek öyle mi?

Demirkapı Tüneli nerede?

Yolculuk süresini 2 saat kısaltarak, Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan 5 kilometre uzunluğuna sahip Demir Kapı Tüneli, Konya'nın Derebucak ilçesi sınırlarında kalıyor. Demir Kapı Tüneli 5068 metre uzunluğu sayesinde iki kent arasındaki mesafeyi 4 saatten 2,5 saate düşürdü. Böylelikle Seydişehir-Akseki yoluna göre 30 kilometre uzunlukta bir kısalma meydana geldi.

Her iki ucunda coğrafi konumdan dolayı iklim değişikliği yaşanan tünelin giriş ve çıkışındaki hava sıcaklığı 5 derece değişiyor. Sürücülere büyük kolaylık ve konfor sağlayan Demir Kapı Tüneli, İç Anadolu'ya sıcak hava getirdiği iddiasıyla gündemde...

Derebucak ve Beyşehir etkilendi mi?

Derebucak ilçesinde önceki yıllara oranla bu yıl beklenen kar yağışı olmadı. Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünü sınırlarında barındıran Beyşehir'de de durum ayrı. Haliyle bu durum tünelden gelen sıcak havanın kar yağışını engellediği iddia ediliyor.

Uzmanlar ne diyor?

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, bu iddianın gerçek olmadığını söyleyerek, "Beyşehir ve Derebucak Konya'nın en çok kar yağışı alan ilçelerindendir. Son yıllarda yaşanan kuraklık sonrası böyle bir şehir efsanesi ortaya çıktı. Bu gerçek değil. Meteoroloji uzmanları bunun gerçek olmadığını, bilimsel olarak ortaya koyuyor zaten. Kar yağışının olmaması hava olayları ile ilgilidir. 5 kilometrelik bir tünel bunu değiştiremez” dedi. Yani, Demirkapı'nın kar yağışına bir etkisine yok.

(Mustafa İlker Şen)