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Konya’nın saklı cenneti! Konyalıların çoğu burayı bilmiyordur

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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Konya’nın saklı cenneti! Konyalıların çoğu burayı bilmiyordur

Konya'nın kış turizmi açısından önemli noktalarından biri olan Aladağ'da doğaseverler ve kamp tutkunları için eşsiz manzaralar sunan Aladağ Göl Parkı, Derbent Göleti'nin eteklerinde yer alıyor. Bu doğa harikası bölge, hem kış sporları hem de doğa aktiviteleri için mükemmel bir alternatif oluşturuyor.

ALADAĞ GÖL PARKI NEREDE?

Konya yolu üzerinde, Derbent ilçe girişinde bulunan ve Aladağ'ın adını taşıyan park, yemyeşil doğası ve temiz havasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Çam ve meşe ormanlarıyla çevrili bu bölge, özellikle kamp, doğa yürüyüşleri ve su sporları için ideal bir ortam sunuyor.

ALADAĞ GÖL PARKI'NDA NELER YAPILABİLİR?

Siz de bu eşsiz güzelliği keşfetmek için rotanızı Aladağ'a çevirin. Sabahın temiz havasında yürüyüş yapabilir, bisiklet turuna çıkabilirsiniz. Gün içinde sandal gezintisi yaparak gölün keyfini çıkarabilir, doğayla iç içe piknik yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde gökyüzünün renk cümbüşüne tanıklık edebilir, gün batımını izleyebilirsiniz. Çadır kampı ve karavan parkında konaklayarak doğanın huzurunu doyasıya yaşayabilirsiniz.

Ayrıca parkta kamelyalar, çocuk oyun alanları, süs havuzları, köprüler ve şelaleler gibi estetik düzenlemeler yer alıyor. Lokanta, kebap ocağı, mescit ve diğer sosyal alanlar sayesinde ziyaretçiler ihtiyaçlarını rahatça karşılayabiliyor.

KIŞIN ALADAĞ GÖL PARKI BİR BAŞKA GÜZEL!

Dört mevsim farklı güzellikler sunan Aladağ Göl Parkı, özellikle kar yağışı sonrasında adeta bir kartpostal manzarasına dönüşüyor. Kar altında büyüleyici bir atmosfere bürünen park, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için benzersiz kareler sunuyor.

Eğer beyaz örtüyle kaplanmış doğal güzellikleri keşfetmek ve Konya'da unutulmaz bir doğa deneyimi yaşamak istiyorsanız, Aladağ Göl Parkı'nı ziyaret etmeyi unutmayın!

Konum: Konya, Derbent Aladağ

(Mustafa İlker Şen)

 

 

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