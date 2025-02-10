Konya’nın yeni kaymakamları! 2 ilçenin kaymakamı değişti

Konya'nın iki ilçesinde kaymakam değişikliği yaşandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan atamalarla Taşkent ve Ahırlı ilçelerine yeni kaymakamlar görevlendirildi.

Taşkent Kaymakamlığına yeni isim!

Taşkent Kaymakamı Muhammet Yücetağ, 16 aydan fazla süredir yürüttüğü görevinden, İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği 111. Dönem Mülki İdare Amirleri Kursu'na katılmak üzere ayrıldığını duyurmuştu. Yerine kimin geleceği merak edilirken, Kaymakam Emir Yücel İçişleri Bakanlığı'nın 31 Ocak 2025 tarihli olurlarıyla Taşkent Kaymakamlığı'na atandı. Kaymakam Yücel, 5 Şubat 2025 itibarıyla ilçedeki görevine başladı.

Ahırlı Kaymakamlığına Ali Çoban vekaleten atandı

Ahırlı Kaymakamı Gönül Uçar'ın yerine de yeni bir isim görevlendirildi. Kırıkhan Kaymakamlığında Kaymakam Adayı olarak görev yapan Kaymakam Vekili Ali Çoban, İçişleri Bakanlığı tarafından vekalet stajı için Ahırlı ilçesinde göreve başladı.

Konya'da göreve başlayan kaymakamlardan Vali Akın'a ziyaret

Ahırlı ve Taşkent Kaymakamları, göreve başlamalarının ardından Konya Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret ederek, ilçelerdeki kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi ve gelişimi üzerine önemli görüşmelerde bulundu.

(Mustafa İlker Şen)