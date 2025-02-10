GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’nın yeni kaymakamları! 2 ilçenin kaymakamı değişti

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Konya’nın yeni kaymakamları! 2 ilçenin kaymakamı değişti

Konya'nın iki ilçesinde kaymakam değişikliği yaşandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan atamalarla Taşkent ve Ahırlı ilçelerine yeni kaymakamlar görevlendirildi.

Taşkent Kaymakamlığına yeni isim!

Taşkent Kaymakamı Muhammet Yücetağ, 16 aydan fazla süredir yürüttüğü görevinden, İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği 111. Dönem Mülki İdare Amirleri Kursu'na katılmak üzere ayrıldığını duyurmuştu. Yerine kimin geleceği merak edilirken, Kaymakam Emir Yücel İçişleri Bakanlığı'nın 31 Ocak 2025 tarihli olurlarıyla Taşkent Kaymakamlığı'na atandı. Kaymakam Yücel, 5 Şubat 2025 itibarıyla ilçedeki görevine başladı.

Ahırlı Kaymakamlığına Ali Çoban vekaleten atandı

Ahırlı Kaymakamı Gönül Uçar'ın yerine de yeni bir isim görevlendirildi. Kırıkhan Kaymakamlığında Kaymakam Adayı olarak görev yapan Kaymakam Vekili Ali Çoban, İçişleri Bakanlığı tarafından vekalet stajı için Ahırlı ilçesinde göreve başladı.

Konya'da göreve başlayan kaymakamlardan Vali Akın'a ziyaret

Ahırlı ve Taşkent Kaymakamları, göreve başlamalarının ardından Konya Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret ederek, ilçelerdeki kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi ve gelişimi üzerine önemli görüşmelerde bulundu.

(Mustafa İlker Şen)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER